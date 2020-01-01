Игровые автоматы
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Игровые автоматы на нашем сайте
Краткое описание каждого типа слота:
- Классические слоты, также известные как традиционные 3-барабанные игровые автоматы, фруктовые и однорукие бандиты. Основная идея и принцип работы как в обычных казино.
- Популярные игровые аппараты позволяют не только прекрасно провести время, но и выграть. В большинстве случаев вы сможете поиграть и в класические слоты, и в захватывающие новинки.
- Фруктовые – имеют различные символы фруктов, размещённые на 3 барабанах, с классическими символами, такими как фрукты, семерки, колокольчики, бары и т. д.
- Видеослоты – результат технологического прогресса, благодаря которому классический однорукий бандит стал доступен онлайн. Основным отличием стало добавление видеоэффектов и качественного звука.
- 3D-слоты – это самые интерактивные игры с новейшими разработками в области 3D-графики. Они часто проигрывают мини-события после каждой победы и во время каждого вращения.
- Мобильные игровые автоматы были адаптированы для портативных устройств. Как правило, многие функции сжимаются на одной вкладке или странице, чтобы использовать меньше места на экране.
Подтипы
- Копеечные автоматы – позволяют игрокам ставить минимальную ставку 1 копейку на линию.
- Прогрессивные - можно комбинировать с большинством типов азартных игр. Они накапливают часть всех депозитов и имеют случайный шанс превратить сумму в выигрышный джекпот.
Основные особенности видеослотов
- Фриспины и бесплатные вращения — это вращения, за которые не снимаются средства с вашего баланса и могут при удачной комбинации только удваивать выигрыш.
- Дикие символы (Wilds) заменяют собой любые комбинации на необходимые для выигрыша.
- Sticky Wilds — это дикий символ, который находится в одном и том же месте в течение заданного количества вращений, он может заменить собой масть любого символа и создать необходимую выигрышную комбинацию.
- Stacked Wilds — это случайные дикие изображения, появляющиеся на одном барабане, они могут полностью заменять их.
- Символы разброса могут принести бонусы. Они появляются случайным образом на барабанах и создают немедленный выигрыш, если два (иногда три) или более Скаттера появляются где-либо на барабанах, не будучи частью выигрышной линии выплат или какого-либо логического порядка.
- Игра на удвоение — игра-угадайка, в которой игроку предлагается выбрать либо красную, либо чёрную карточную масть, при правильном ответе ваш выигрыш будет удвоен.
- Множители — это символы, умножающие выигрышную сумму на определённое количество раз. Они выглядят как х2, х3, х5 и т. д.
- Бонусные раунды активируются скатерами или другими специальными символами, которые могут принести дополнительную прибыль игроку. Типичные примеры: бесплатные спины и бесплатные множители.
- Бонусная игра внутри игрового автомата даёт игроку дополнительный шанс получить прибыль. В основном такие игры не отличаются разнообразием.
- Click and Pick предоставляются в рамках бесплатных вращений и бонусных раундов и могут принести игрокам мгновенный приз, где игроки нажимают на определённое изображение, чтобы получить загадочный подарок.
- Джекпот — это самый большой приз, который игрок может выиграть в казино.
- Прогрессивный джекпот — это шанс стать миллионером. Это сумма всех накопленных депозитов игроков.
- Дополнительные символы — они часто появляются на барабанах, чтобы помочь составлять выигрышные комбинации и отличать один слот от другого. Есть дополнительные базовые и дополнительные специальные символы (Дикие, Скаттеры и т. д.).
- Автоматический режим (Auto) позволяет автоматизировать вращение барабанов с выбранными параметрами, не нажимая каждый раз кнопку «Старт».
- Сдвиг и удержание - позволяет вращать конкретный барабан на одну клетку вверх или вниз, чтобы получить наилучшую комбинацию выигрышной линии, в то время как «Удержание» позволяет удерживать весь барабан неподвижно, пока остальные барабаны находятся в повторном вращении.