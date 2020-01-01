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Игровые автоматы

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Crazy Monkey
Crazy Monkey
Starburst
Starburst
Легенда Клеопатры
Легенда Клеопатры
Rise of Egypt
Rise of Egypt
Семерки и Фрукты
Семерки и Фрукты
Route 777
Route 777
Dolphin’s Pearl
Dolphin’s Pearl
Odysseus
Odysseus
Резидент
Резидент
Thunder Reels
Thunder Reels
Crazy Monkey 2
Crazy Monkey 2
Sky Way
Sky Way
Garage
Garage
Lucky Pirates
Lucky Pirates
Dolphin's Pearl Deluxe
Dolphin's Pearl Deluxe
Lucky Haunter (Пробки)
Lucky Haunter (Пробки)
Columbus Deluxe
Columbus Deluxe
Дракула
Дракула
Treasures of Tombs
Treasures of Tombs
Book of Ra (Книга Ра)
Book of Ra (Книга Ра)
Phoenix Fire
Phoenix Fire
Bananas Go Bahamas
Bananas Go Bahamas
Columbus (Колумб)
Columbus (Колумб)
Diamond Trio
Diamond Trio
Sharky
Sharky
Lucky Lady's Charm Deluxe
Lucky Lady's Charm Deluxe
Sizzling Hot (Компот)
Sizzling Hot (Компот)
The Money Game
The Money Game
Gnome (Гном)
Gnome (Гном)
Keks (Кекс)
Keks (Кекс)
Banana Splash
Banana Splash
Pharaons Gold III
Pharaons Gold III
Queen of Hearts (Королева сердец)
Queen of Hearts (Королева сердец)
King of Cards (Король карт)
King of Cards (Король карт)
Fruit Cocktail
Fruit Cocktail
Gonzo`s Quest
Gonzo`s Quest
Attila (Аттила)
Attila (Аттила)
Just jewels (Алмазы)
Just jewels (Алмазы)
Aztec Treasure
Aztec Treasure
Book of Ra Deluxe
Book of Ra Deluxe
Diamond 7's
Diamond 7's
Dolphin Treasure
Dolphin Treasure
Emperors China
Emperors China
Eye of Horus
Eye of Horus
Fairy Land
Fairy Land
Fairy Queen
Fairy Queen
Fruit Cocktail 2
Fruit Cocktail 2
Fruits'n Royals
Fruits'n Royals
Fruitilicious
Fruitilicious
Garden of Riches
Garden of Riches
Golden Ark
Golden Ark
Gorilla
Gorilla
King Bam Bam
King Bam Bam
Island (Остров)
Island (Остров)
Journey to the West
Journey to the West
Island 2
Island 2
Beetle Mania
Beetle Mania
Lost Vegas
Lost Vegas
Jurassic Park
Jurassic Park
Hot as Hades
Hot as Hades

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  • Microgaming
    Microgaming
  • Yggdrasil
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  • NetEnt
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  • Playtech
    Playtech
  • Foxium
    Foxium
  • Playson
    Playson
  • Elk Studios
    Elk Studios
  • Pragmatic
    Pragmatic
  • Play'n Go
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  • NextGen
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  • Thunderkick
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    Новоматик
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Игровые автоматы на нашем сайте

Краткое описание каждого типа слота:

  • Классические слоты, также известные как традиционные 3-барабанные игровые автоматы, фруктовые и однорукие бандиты. Основная идея и принцип работы как в обычных казино.
  • Популярные игровые аппараты позволяют не только прекрасно провести время, но и выграть. В большинстве случаев вы сможете поиграть и в класические слоты, и в захватывающие новинки.
  • Фруктовые – имеют различные символы фруктов, размещённые на 3 барабанах, с классическими символами, такими как фрукты, семерки, колокольчики, бары и т. д.
  • Видеослоты – результат технологического прогресса, благодаря которому классический однорукий бандит стал доступен онлайн. Основным отличием стало добавление видеоэффектов и качественного звука.
  • 3D-слоты – это самые интерактивные игры с новейшими разработками в области 3D-графики. Они часто проигрывают мини-события после каждой победы и во время каждого вращения.
  • Мобильные игровые автоматы были адаптированы для портативных устройств. Как правило, многие функции сжимаются на одной вкладке или странице, чтобы использовать меньше места на экране.
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Подтипы

  • Копеечные автоматы – позволяют игрокам ставить минимальную ставку 1 копейку на линию.
  • Прогрессивные - можно комбинировать с большинством типов азартных игр. Они накапливают часть всех депозитов и имеют случайный шанс превратить сумму в выигрышный джекпот.

Основные особенности видеослотов

  • Фриспины и бесплатные вращения — это вращения, за которые не снимаются средства с вашего баланса и могут при удачной комбинации только удваивать выигрыш.
  • Дикие символы (Wilds) заменяют собой любые комбинации на необходимые для выигрыша.
  • Sticky Wilds — это дикий символ, который находится в одном и том же месте в течение заданного количества вращений, он может заменить собой масть любого символа и создать необходимую выигрышную комбинацию.
  • Stacked Wilds — это случайные дикие изображения, появляющиеся на одном барабане, они могут полностью заменять их.
  • Символы разброса могут принести бонусы. Они появляются случайным образом на барабанах и создают немедленный выигрыш, если два (иногда три) или более Скаттера появляются где-либо на барабанах, не будучи частью выигрышной линии выплат или какого-либо логического порядка.
  • Игра на удвоение — игра-угадайка, в которой игроку предлагается выбрать либо красную, либо чёрную карточную масть, при правильном ответе ваш выигрыш будет удвоен.
  • Множители — это символы, умножающие выигрышную сумму на определённое количество раз. Они выглядят как х2, х3, х5 и т. д.
  • Бонусные раунды активируются скатерами или другими специальными символами, которые могут принести дополнительную прибыль игроку. Типичные примеры: бесплатные спины и бесплатные множители.
  • Бонусная игра внутри игрового автомата даёт игроку дополнительный шанс получить прибыль. В основном такие игры не отличаются разнообразием.
  • Click and Pick предоставляются в рамках бесплатных вращений и бонусных раундов и могут принести игрокам мгновенный приз, где игроки нажимают на определённое изображение, чтобы получить загадочный подарок.
  • Джекпот — это самый большой приз, который игрок может выиграть в казино.
  • Прогрессивный джекпот — это шанс стать миллионером. Это сумма всех накопленных депозитов игроков.
  • Дополнительные символы — они часто появляются на барабанах, чтобы помочь составлять выигрышные комбинации и отличать один слот от другого. Есть дополнительные базовые и дополнительные специальные символы (Дикие, Скаттеры и т. д.).
  • Автоматический режим (Auto) позволяет автоматизировать вращение барабанов с выбранными параметрами, не нажимая каждый раз кнопку «Старт».
  • Сдвиг и удержание - позволяет вращать конкретный барабан на одну клетку вверх или вниз, чтобы получить наилучшую комбинацию выигрышной линии, в то время как «Удержание» позволяет удерживать весь барабан неподвижно, пока остальные барабаны находятся в повторном вращении.
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